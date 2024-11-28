Бесплатные парковки в Астане: кому доступны привилегии

В Астане в границах зоны платной парковки правом безвозмездной парковки могут пользоваться некоторые категории жителей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 28 ноября столичный акимат, при оформлении парковочного разрешения бесплатно парковать свой транспорт в зоне платной парковки могут несколько категорий жителей. К ним относятся:

транспортные средства, зарегистрированные на лиц, награжденных орденами "Алтын қыран" и "Халық қаһарманы";

транспортные средства, зарегистрированные на многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", или получивших ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I, II и III степени;

транспортные средства, зарегистрированные на граждан, уволенных с воинской службы или призывавшихся на военные сборы, выполнявших интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия, непосредственно управляющие либо находящиеся в данных транспортных средствах;

транспортные средства, зарегистрированные на детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью первой и второй групп, а также на законных представителей ребенка с инвалидностью;

транспортные средства, зарегистрированные на лиц, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;

транспортные средства экстренных оперативных служб (скорой медицинской помощи, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан), имеющих соответствующие опознавательные знаки, цветографическую окраску и надписи;

транспортные средства, зарегистрированные на участников Великой Отечественной войны, а именно на военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии и флота в период ВОВ, а также ветеранов боевых действий на территории других государств и лиц, приравненных по льготам к участникам Великой Отечественной войны.

Льготные категории граждан могут подать заявление онлайн по ссылке.

Отмечается, что льготная автопарковка оформляется на механические транспортные средства за исключением тракторов, самоходных машин и транспортных средств, габариты которых превышают размеры парковочных мест коммунальных платных парковок.

Оформить ее можно на не более двух авто на одного пользователя. Действует такая льгота для людей с инвалидностью согласно предоставленным медицинским справкам.

Ранее сообщалось, что в столице Казахстана прорабатывается вопрос бесплатной парковки для гибридных и электрических автомобилей.

