Антикоррупционная служба города Алматы провела рейд выставленных блок-постов

Пропускают в город жителей ранее выехавшие за пределы Алматы, при предоставления подтверждающих документов до полного закрытия города на карантин.

Сегодня Антикоррупционная служба по городу Алматы, члены Специальных мониторинговых групп и сотрудники собственной безопасности Департамента полиции города Алматы провели рейд ранее выставленных 27 блок-постов расположенных на всех въездах в город, в том числе 10 магистралях. В блок-постах задействованы силы полка патрульной полиции, СОБРа, подразделения Министерства обороны и Нацгвардии, сообщает zakon.kz.

Главная цель рейда заключалось — проверить соблюдения ранее введенного ограничения по предотвращению распространение коронавирусной инфекции за пределами города. В блок-постах установлены зеленые коридоры для ввоза в город товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медпродукции, средств защиты и гигиены, сообщили в ведомстве.

Также пропускают в город жителей ранее выехавшие за пределы Алматы, при предоставления подтверждающих документов до полного закрытия города на карантин.

Напомним с 19 марта Госкомиссия по обеспечению режима ЧП при Президенте РК ввела режим карантина в городах Нур-Султан и Алматы в связи с распространением коронавируса.

На сегодняшний день в стране подтверждено 49 случаев коранавируса, из них в Алматы – 22 случая, в Нур-Султане 25 случаев, Караганде – 2 случая.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!