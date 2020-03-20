Командир чартерного рейса из Германии рассказал подробности

Для себя я сразу принял решение лететь - Смирнов.

Капитан воздушного судна Владимир Смирнов, который привез в Казахстан членов семьи заболевшего коронавирусом председателя суда города Нур-Султан, рассказал некоторые подробности, передает zakon.kz.

- Вы были командиром экипажа самолета, на котором прилетели первые зараженные коронавирусом. Вокруг этой истории в обществе столько слухов, расскажите, что называется «из первых уст», как было дело?

- Ночью 9 марта мне позвонил наш руководитель Бахаридин Аблазимов и объяснил ситуацию. Его знакомый - казахстанец находился в Берлине и проходил медицинское обследование. С ним вместе находилась его семья и несколько близких родственников. При прохождении обследования у этого человека обнаружили коронавирус. Его госпитализировали, а других членов семьи, контактировавших с больным, в том числе детей и женщин - обследовать и госпитализировать в Германии отказались до появления каких-либо симптомов. Бахаридин мне сказал, что наши люди попали в беду и их нужно эвакуировать, обследовать и лечить в Казахстане. Он готов за ними послать свой самолет, но экипажу он не может приказать лететь. Есть большая вероятность заражения, так как пассажиры, возможно, инфицированы. Казахстанская санэпидемслужба была проинформирована об этом рейсе, и по прилету всех поместят в карантин на 14 дней. Поэтому решение лететь или не лететь - за экипажем.

В тот момент я подумал, что будет, если мы откажемся, и эти люди полетят обычными рейсовыми самолетами, а не спецрейсом? Зараженных станет намного больше, ведь в большом самолете летит 150-200 человек. А из Берлина лететь с пересадкой, и это как минимум 2 самолета и 3 аэропорта, т.е около полутысячи контактов может быть. Для себя я сразу принял решение лететь. Я позвонил другим членам экипажа - летчику Виктору Павловичу Александрову и бортпроводнику, объяснил им ситуацию, и они не раздумывая согласились лететь.

- Вы знали, что «знакомый казахстанец» это председатель суда Нур-Султана Тлектес Барпибаев?

- О том, что пассажиры, которых мы забрали на борт в Берлине, это члены семьи председателя суда, я узнал только из сообщений в соцсетях. Для меня это были обычные люди, обычные пассажиры. Кстати, самого Тлектеса Барпибаева на борту не было. Насколько я знаю, его сразу госпитализировали в Берлине и он проходит лечение там.

- Как проходил полет? Как вели себя пассажиры?

- Это был обычный полет, каких у нас сотни. В Берлин мы летели без пассажиров. По прилету, как предписано регламентами, у экипажа был положенный отдых. Затем мы забрали людей и улетели обратно. Все было, как всегда, разве что пассажиры, как мне показалось, были напуганы и обеспокоены. Ну и по прилету в Алматы нас встречали службы аэропорта, пограничники, медработники все в спецкостюмах, похожие на космонавтов, спецмашины с мигалками, в общем, все как в кино. Нас всех забрали прямо с борта и увезли в клинику на карантин, но мы про это знали и были к этому готовы.

- А вам часто приходится возить казахстанских чиновников?

- Мы работаем на частном самолете, принадлежащем известному казахстанском бизнесмену Бахаридину Аблазимову. В основном на этом самолете передвигается сам Бахаридин. С ним летают сотрудники его компаний и его деловые партнеры и его родственники. Так же мы зачастую берем с собой попутных пассажиров. Как я понимаю, это друзья или хорошие знакомые владельца самолета. Это же Казахстан! Да и если летит пустой самолет, почему бы не взять попутчиков? Кто из них чиновник, кто нет, я сказать не могу, не знаю. Бывают полеты, когда мы везем какого-то совершенно простого человека на лечение. Насколько я знаю, это благотворительность, но Бахаридин об этом не любит распространяться.

- Как сейчас ваше здоровье, как здоровье членов экипажа, как вам живется в карантине?

- Я сегодня узнал, что, к сожалению, у нашего бортпроводника есть подозрения на коронавирус, но самочувствие у нее хорошее. Надеюсь, эти подозрения не подтвердятся. У нас с Виктором все хорошо, коронавирус у нас не подтвердился, но мы обязаны 14 дней пробыть в карантине. Порядок есть порядок. Есть время выспаться и почитать книги. Давно уже столько не читал.

Уже через неделю мы выйдем и будем жить обычной жизнью. Правда в связи с закрытием на карантин города летать нам не придется, но у нас есть много дел и на земле.

От редакции:

Наши казахстанские пилоты - герои, которые осознанно пошли на этот шаг. Зная опасность для себя, но представляя, что иначе эти люди полетят обычным рейсом и будут контактировать с сотнями других людей, экипаж согласился лететь. Всех, находящихся в самолете,,, сразу перевезли в лечебные учреждения и поместили в карантин, и они не контактировали ни с кем на земле. Если представить, чтобы все бизнесмены предоставили свои самолеты для вывоза потенциально зараженных из опасных стран, может и ситуация была бы другой.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!