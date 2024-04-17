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Авиакомпания запустила чартерные рейсы для собак

Самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 05:45 Фото: Instagram/barkair
В США авиакомпания запустила чартерные рейсы для собак из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и Лондон, сообщает Zakon.kz.

Собаки станут полноценными пассажирами наравне с их хозяевами. Им будут предложены развлечения, угощения, подушки, одеяла с успокаивающими феромонами и даже игровая площадка. Об этом говорится на странице авиакомпании Bark Air в Instagram.

Пока пассажирам доступны только два направления: самолет летает из Нью-Йорка в Лос-Анджелес либо в Лондон. Билет в одну сторону обойдется от шести до восьми тыс. долларов. За это собаководы и их четвероногие друзья получат первоклассное обслуживание.

Кроме этого мохнатые пассажиры перед взлетом и посадкой получают специальный напиток, который избавляет от заложенности ушей. Также в салоне играет успокаивающая музыка, а стюарды разносят теплые освежающие полотенца с запахом лаванды и феромонов – ароматов, имитирующих естественные химические вещества, выделяемые животными, которые помогают им общаться. Собакам также будут предложены лакомства, шумоподавляющие наушники и успокаивающие жилеты.

Первые полеты новой компании стартуют в мае. В соцсети владельцев компании уже критикуют за непомерно высокую цену билетов.

В начале апреля в аэропорту Стамбула появились собаки, обученные снимать стресс у людей.

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