Имитировавший самоубийство из-за коронавируса задержан в Алматы

Личность жителя Алматы, записавшего данное видео, стражи порядка установили.

Фото : кадр из видео

Полицейские в ходе мониторинга интернет пространства обнаружили видео, на котором мужчина имитирует самоубийство по причине коронавируса, передает zakon.kz.

Личность жителя Алматы, записавшего данное видео, стражи порядка установили.

Мужчина рассказал, что постановочную съемку сделал ради забавы и адресовал ее узкому кругу знакомых. В свою очередь, гражданин Д. принес свои извинения казахстанцам. С ним проведена праворазъяснительная беседа, - сообщили полицейские сайту polisia.kz.

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