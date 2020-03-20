В Казахстане прошла видео-конференция посвященная Международному дню франкофонии

Ежегодно в этот день по всему миру проходит множество мероприятий с участием более 70 стран и сотен городов мира.

Институт Сорбонна-Казахстан КазНПУ имени Абая в Международный день франкофонии 20 марта 2020 года совместно с Посольством Франции в Казахстане, Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, волонтерами "Акселератор добра: Izgilikelshisi" провел видео-конференцию, посвященную Международному дню франкофонии, сообщает zakon.kz.

Ежегодно 20 марта в Международный день франкофонии по всему миру проходит множество мероприятий с участием более 70 стран и сотен городов мира. Французский язык занимает пятое место в мире, и вместе с английским языком он используется на пяти континентах.

На дистанционной связи в онлайн-конференции приняли участие ректор КазНПУ имени Абая, д.п.н., профессор – Т.О. Балыкбаев, заместитель Исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, член Венецианской Комиссии Совета Европы от Республики Казахстан, д.ю.н., профессор – И.И. Рогов, Атташе Посольства Франции в Казахстане – Ж. Маметц, Директор Института Сорбонна-Казахстан, Руководитель волонтерского движения "Акселератор добра: Izgilikelshisi", Член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан, д.ю.н., профессор – А.А. Сабитова, Со-директор Института Сорбонна-Казахстан – К.Бутейе. К онлайн-конференции также дистанционно присоединились профессорско-преподавательский состав и студенты Института Сорбонна-Казахстан КазНПУ имени Абая.

Модератором онлайн конференции была профессор – А.А. Сабитова. С приветственным словом в онлайн режиме выступили Ректор КазНПУ имени Абая, д.п.н., профессор – Т.О. Балыкбаев и Атташе Посольства Франции в Казахстане – Ж. Маметц.

Спикером данной конференции на связи был заместитель Исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан –Елбасы, член Венецианской Комиссии Совета Европы от Республики Казахстан, д.ю.н., профессор – И.И. Рогов с темой доклада: "Влияние французской юридической школы на формирование правовой системы Казахстана", в котором рассказал о влиянии французской юридической школы на формирование Казахстанской правовой системы, в частности Конституции Республики.

Как известно, по инициативе Елбасы в Казахстане функционирует Международный финансовый центр "Астана", действующее право в которого основано на принципах, нормах и прецедентах права Англии и Уэльса. И у Франции есть опыт, в частности в провинции Нормандия на островах Жерзей и Гернезей применяется английской право. Казахстанским юристам интересно как страна с континентальным правом фрагментарно использует английское право.

Спикером на связи так же был преподаватель французского языка Института Сорбонна-Казахстан– Х. Фатес с темой доклада: "О роли французского языка в международной дипломатии".

Видеоконференция вызвала большой интерес у казахстанских и французских участников. За ее ходом наблюдало более 100 человек и в том числе из Парижа.

Многие в своих комментариях отмечали, что проведение конференции в дистанционном режиме соответствует требованиям объявленного Президентом Республики Касым-Жомартом Токаевым чрезвычайного положения и откликом на обращение Елбасы к народу Казахстана в связи с коронавирусной пандемией.

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