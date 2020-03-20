Кого в первую очередь будут экспресс-тестировать на коронавирус в Казахстане
Тесты будут бесплатными.
Фото : s0.rbk.ru20 марта 2020, 16:56
В Министерстве здравоохранения Казахстана назвали категории людей, которые будут должны пройти экспресс-тестирование, передает zakon.kz.
Министерство здравоохранения благодарит всех наших спонсоров, тех людей, которые помогают в данный момент. Благодаря нашим спонсорам, которые протянули руку помощи, мы выражаем им огромную благодарность. Сейчас мы закупаем экспресс -тесты, договоры заключены и предварительно в конце марта будем тестировать, - официальный представитель Диас Ахметшарип.
Тесты будут бесплатными.
Их в первую очередь пройдут, те люди, которые были непосредственно в близком контакте с инфицированными: это все сотрудники инфекционной больницы, уязвимые слои населения, больные, пожилые, которые попадают под зону риска и санитарные врачи, все службы, которые имеют близкий контакт с инфицированными людьми. Осталось 10 дней, тесты будут завозиться и мы будем тестировать именно эти три категории лиц, - добавил он.
Ахметшарип добавил, если человек здоров, нет никаких симптомов и он не был за рубежом - эти тесты не нужны.
Им нужно оставаться дома, самоизолироваться и соблюдать все профилактические меры и карантин. Только в случае выявления симптомов коронавируса: высокая температура, кашель и так далее, тогда они должны вызвать "103" либо "1406" и к ним приедут врачи и заберут на экспресс-тест, - заключил он.
Все новости по теме читайте здесь.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5012763-efe75192a9a75e9586075044e0e52bc3
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...