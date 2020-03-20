1285 казахстанцев из 23 стран мира хотят вернуться на Родину из-за коронавируса

Сейчас за рубежом находятся порядка 295 тыс. казахстанцев в 73 странах мира.

В связи со вспышкой эпидемии нового коронавируса COVID-19 в МИД РК действует кризисный Штаб, который координирует работу всех оперативных Штабов в загранучреждениях РК, передает zakon.kz.

По данным нашего внешнеполитического ведомства, сейчас за рубежом находятся порядка 295 тыс. казахстанцев в 73 странах мира,

Списки граждан Казахстана за рубежом актуализируются в ежечасном формате. Наши Штабы в Посольствах РК предоставляют нашим гражданам необходимые инструкции и информацию о возможностях возвращения на родину, - сообщили в МИД РК.

Известно, что большая часть наших граждан находится за рубежом на ПМЖ, по работе или учебе, особенно в странах со стабильной обстановкой, и они не намерены возвращаться. Среди них не наблюдается ажиотажа и паники. Они следуют рекомендациям и правилам страны нахождения, соблюдают карантинный режим и изоляцию на дому.

Но есть и желающие приехать домой.

1285 граждан из 23 стран мира на данный момент изъявили желание вернуться в Казахстан. Это не считая казахстанских туристов за рубежом, вывозом которых сейчас занимается Министерство культуры и спорта. На данный момент Правительством страны принято решение о первостепенном возврате граждан РК из Польши, Грузии и Азербайджана из-за закрытия международных авиасообщении в этих странах, - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД организует возвращение казахстанских граждан в тесной координации с другими государственными органами. Возврат казахстанцев домой будет осуществлен авиакомпаниями "Эйр Астана" и "Скат" посредством организации рейсов по низким ценам.

В данный момент остро стоит вопрос возращения в страну около 30 казахстанцев, находящихся в Москве в аэропорту Внуково. У них на руках имеются билеты, идет согласование с авиакомпанией SCAT по времени их вылета. Наряду с этим, имеются трудности по возвращению наших граждан из других городов России – Омска (26 чел.), Новосибирска (8 чел.), Екатеринбурга (11 чел.), Барнаула, Самары (10 чел.), Челябинска, Оренбурга, - пояснили в МИД.

Сам МИД работает в трехсменном режиме. Действует постоянная группа в составе руководства, остальные работники поделены на несколько групп, которые меняются согласно графику с дистанционным режимом работы.

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