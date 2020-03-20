Нужно ли принимать парацетамол для профилактики коронавируса

Препарат в высоких дозах токсичен для печени.

Специалисты Детской городской клинической инфекционной больницы Алматы ответили на вопрос, стоит ли принимать парацетамол для профилактики коронавируса, передает zakon.kz.

Часто стали задавать вопросы, касательно применения отдельных препаратов при коронавирусной инфекции с целью профилактики. Парацетамол не применяют с целью профилактики! Парацетамол не предупреждает передачу вируса! Только при заболеваниях с повышением температуры, строго по назначению врача. Препарат в высоких дозах токсичен для печени, - говорится в информации, размещенной на странице учреждения в соцсетях.

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