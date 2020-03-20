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Нужно ли принимать парацетамол для профилактики коронавируса

Препарат в высоких дозах токсичен для печени.

Фото : irecommend.ru20 марта 2020, 17:14

Специалисты Детской городской клинической инфекционной больницы Алматы ответили на вопрос, стоит ли принимать парацетамол для профилактики коронавируса, передает zakon.kz.

Часто стали задавать вопросы, касательно применения отдельных препаратов при коронавирусной инфекции с целью профилактики. Парацетамол не применяют с целью профилактики! Парацетамол не предупреждает передачу вируса! Только при заболеваниях с повышением температуры, строго по назначению врача. Препарат в высоких дозах токсичен для печени, - говорится в информации, размещенной на странице учреждения в соцсетях.

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