Нужно ли принимать парацетамол для профилактики коронавируса
Препарат в высоких дозах токсичен для печени.
Фото : irecommend.ru20 марта 2020, 17:14
Специалисты Детской городской клинической инфекционной больницы Алматы ответили на вопрос, стоит ли принимать парацетамол для профилактики коронавируса, передает zakon.kz.
Часто стали задавать вопросы, касательно применения отдельных препаратов при коронавирусной инфекции с целью профилактики. Парацетамол не применяют с целью профилактики! Парацетамол не предупреждает передачу вируса! Только при заболеваниях с повышением температуры, строго по назначению врача. Препарат в высоких дозах токсичен для печени, - говорится в информации, размещенной на странице учреждения в соцсетях.
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