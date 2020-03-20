Названы районы Алматы с очагами заражения коронавирусом

Выявлено 10 очагов COVID-2019.

Акимат Алматы предоставил информацию об очагах заражения в городе, передает zakon.kz.

Городским штабом Алматы введен внутренний карантин в зонах очага COVID-2019.





В ходе заседания городского штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по Алматы от 19 марта принято решение о введении внутреннего карантина в зонах очага COVID-2019, - сказано в распространенном сообщении.

К 20 марта в Алматы зарегистрировано 22 лабораторно-подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По результатам эпидемиологического расследования в Алматы выявлены 10 очагов COVID-2019:

- Алмалинский район - 3;

- Медеуский - 3;

- Турксибский - 2;

- Жетысуский - 1;

- Алатауский - 1.

Во всех очагах для предупреждения дальнейшего распространения коронавируса усилены противоэпидемические и профилактические мероприятия. Медицинскими сотрудниками проводится мониторинг состояния всех лиц, находящихся в зоне очага.

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