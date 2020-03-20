В Алматы изменили правила изолирования очагов коронавируса

Отменяется ранее принятое решение по квартальной карантинизации домов и квартир

Акимат Алматы распространил информацию об очагах инфекции коронавируса в городе. На 20 марта их 10. Также там сообщили об изменении правил изоляции зон очагов, передает zakon.kz.

Проанализировав зарегистрированные случаи COVID-19 и характер распространения инфекции, на основании заключения эпидемиологов, границы зон очага сужены до подъезда многоквартирного дома и частного дома в жилом квартале. Отменяется ранее принятое решение по квартальной карантинизации домов и квартир, - сообщили в акимате.

На сегодня круг зараженных ограничивается только близкими контактными, из дистанционного контакта не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

В зонах очага выход жителей из квартир и подъездов, частных домов допускается только по особой необходимости, в сопровождении сотрудников медицинских служб и полиции. Все продовольственные магазины и аптеки продолжают функционировать с усилением санитарно-эпидемиологических мер.

Акиматы районов оказывают помощь социально-уязвимым группам населения. Идет разъяснительная работа среди жителей, находящихся в зонах очага.

Ранее, постановлением главного государственного санитарного врача Алматы были даны рекомендации по сохранению рабочих мест и выплате больничных листов лицам, находящимся на территории очага коронавируса, на период изоляции.

19 марта городским штабом проведен инструктаж по исполнению алгоритма действий в карантинной зоне коронавирусной инфекции с участием акимов районов, сотрудников санитарно-эпидемиологических и медицинских служб, силовых структур, городских управлений общественного здоровья, жилья, предпринимательства, социального благосостояния, зеленой экономики.

Власти города призывают горожан соблюдать режим карантина, избегать посещения и ограничить передвижение внутри карантинной зоны, соблюдать меры личной гигиены, ограничить контакт с родственниками, друзьями и коллегами и т.д. Цель - снизить риски заражения коронавирусной инфекцией самого лица, инфицирования родных, близких и окружающих. Акиматом города, медицинскими службами и службами санитарно-эпидемиологического контроля принимаются усиленные меры по локализации и предотвращению его экспорта за пределы зоны очага.

В свою очередь, солидарность и ответственный подход каждого жителя города позволит сократить сроки выявления инфицированных лиц и их оперативной изоляции.

В случае проявления клинических симптомов (повышение температуры тела, сухой продолжительный кашель, слабость) необходимо вызвать участкового врача на дом по телефону или вызвать к себе врача скорой медицинской помощи. Не заниматься самолечением, принимать препараты только по назначению врача, соблюдать меры профилактики:

- проветривать помещения не менее 2-х раз в день;

- проводить влажную уборку ежедневно;

- часто мыть руки с мылом;

- использовать отдельную посуду, средства личной гигиены (полотенце, зубную пасту, бритвенные приборы и т.д.).

Лицам, контактировавшим с зараженными коронавирусной инфекцией, необходимо соблюдать строгий режим самоизоляции (домашний карантин без права передвижения по улице) на срок инкубационного периода (14 дней) с момента последнего контактирования с больным COVID-2019 в семье, по месту работы (учебы).

По вопросам звоните в круглосуточный call-center по номерам 1406 и Open Almaty 1308. При выявлении лиц с катаральными признаками немедленно следует информировать санитарно-эпидемиологические службы города по круглосуточному телефону 382-33-50.

Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах акимата города Алматы в социальных сетях. Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-канале Stopcov Almaty.

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