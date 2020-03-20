KASE установила курс доллара на начало следующей недели
Средневзвешенный курс доллара составил 444,57 тенге (-3,93)
Фото : kapital.kz20 марта 2020, 17:56
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 алматинского времени закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами на следующий рабочий день или на второй рабочий день, передает zakon.kz
Так, средневзвешенный курс доллара составил 444,57 тенге (-3,93), объем торгов 144 млн долларов.
В обменных пунктах курс доллара - 449,80-450,30 тенге, евро -486-493 тенге, рос.рубля - 5,80-6,10 тенге.
В торгах приняли участие 12 членов KASE.
С утра в некоторых обменных пунктах доллары продавали по 455-455,5 тенге, в большинстве же обменников продажи долларов нет.
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