Факты спекуляции медицинскими масками выявлены на юге страны

В Шымкенте и Таразе изъято более 30 тысяч масок, цена которых варьировалась от 160 до 200 тенге за единицу.

Четыре факта спекуляции при реализации медицинских масок выявлено в южных регионах страны, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК, за последние сутки Департаментами экономических расследований по городу Шымкент и Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК были выявлено 4 факта реализации медицинских масок по завышенным ценам, в том числе без документов и регистрации в органах государственных доходов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департаментов изъято с продажи в городах Шымкент и Тараз более 30 тысяч масок, цена которых варьировалась от 160 до 200 тенге за единицу. Данные факт зарегистрированы в ЕРДР ДЭР по ст.190 ч.1 УК РК, в настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, – сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

Также в ведомстве напомнили об ответственности за спекуляцию с ценами на социально значимые товары и средства личной защиты. И попросили казахстанцев при столкновении с подобными фактами обратиться по телефону доверия Комитета: 8 (7172) 70-84-78.

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