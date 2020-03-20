Культурный досуг в онлайн режиме

Теперь любимые спектакли, концерты, 3D туры по музеям и музеям-заповедникам можно посмотреть в любое удобное время в интернете.

Как известно, в целях обеспечения безопасности населения страны массовые культурные мероприятия временно прекращены. Для любителей культурного отдыха Министерство культуры и спорта разработало рекомендации по проведению культурного досуга в онлайн режиме, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

На сегодняшний день 16 республиканских организаций культуры в том числе, театры, концертные организации, музеи, музеи-заповедники и библиотеки временно перешли в дистанционный (online) формат работы. Теперь любимые спектакли, концерты, 3D туры по музеям и музеям-заповедникам можно посмотреть в любое удобное время в интернете.

Театры, музеи и библиотеки в "домашнем" режиме



Все республиканские театры согласно расписанию, будут показывать записи своих постановок в онлайн-режиме, а также зрители увидят подборку лучших образцов драматических, оперных и балетных спектаклей в сети. А после отмены чрезвычайного положения штатная деятельность и показ спектаклей вновь будет осуществляться в режиме реального времени согласно репертуарам.

Кроме того, республиканские музеи и музеи-заповедники дают возможность всем желающим посетить их в виртуальном режиме. Так, перейдя на сайт данных организаций посетитель может ознакомиться с уникальными экспонатами из фондов государственных музеев.

Для любителей чтения действует Казахская национальная электронная библиотека при Национальной академической библиотеке РК, где собрана вся коллекция электронных копий книжных изданий из главных библиотек Казахстана, в том числе: Национальной библиотеки РК в Алматы, Научного центра Евразийского национального университета им. Гумилева "Отырар кітапханасы", областных библиотек, вузовских библиотек и лично от авторов - известных ученых, писателей, общественных деятелей. На сайте также имеется полная коллекция книг, изданных в рамках государственной программы "Культурное наследие".

Куда приводят ссылки?

Ознакомиться с новым порядком работы республиканских организаций культуры можно по следующим ссылкам:

1. Центральный Государственный музей Республики Казахстан;

2. РГКП "Отрарский государственный археологический заповедник-музей";

3. РГКП "Государственный историко-культурный заповедник-музей "Азрет Султан";

4. РГКП "Государственный историко-культурный и природный заповедник-музей "Танбалы";

5. РГКП "Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая" Жидебай-Борили";



6. РГКП "Государственная концертная организация" Казахконцерт;

7. РГКП "Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая";

8. НАО "Государственный театр оперы и балета" Астана Опера";

9. ТОО "Театр "Астана Балет";

10. РГКП "Государственный ансамбль танца Республики Казахстан" Салтанат";

11. РГКП "Государственный академический русский театр драмы им. М. Лермонтова";

12. АО "Казахфильм им. Шакена Айманова";

13. Национальная государственная книжная палата Республики Казахстан ;

14. РГУ "Национальная академическая библиотека Республики Казахстан в г. Нур-Султан";

15. Государственный центр поддержки национального кино;



16. РГКП "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы".

Кинотеатр с доставкой на дом



Центр поддержки национального кино предлагает посмотреть казахстанские фильмы сразу несколько популярных онлайн-кинотеатров и киноплатформ. Для удобства созданы специальные подборки фильмов, о которых наш зритель наверняка знал и слышал, но не успел еще посмотреть. И теперь домашние каникулы - самое время оценить отечественный кинематограф.

Отличным подарком стало открытие доступа к бесплатному просмотру фильмов, вошедших в "Золотой фонд" киностудии "КАЗАХФИЛЬМ" им. Ш. Айманова: "Девушка–джигит", "Меня зовут Кожа", "Лютый", "Транссибирский экспресс" и др.

Также одной из наиболее популярных площадок остается IVI.RU.

Здесь вы можете найти, например, кассовые картины мирового проката, с дубляжом на казахский язык: "Малефисента", "Стражи Галактики", "Мстители", "Книга Джунглей" и др.

Сериалы казахстанского производства на языке оригинала: "Молодожены", "Асель, друзья и подруги", "Ғашықжүрек", "Приказ вернуться живым" и др.

Лучшие мультипликационные фильмы компаний Disney и Pixar, дублированные на казахский язык: "Университет монстров", "Моана", "Белоснежка", "В поисках Немо" и др.

Большая кинотека, ориентированная на казахстанского зрителя, подготовлена видеосервисом MEGOGO. Здесь возможен онлайн-просмотр, например, классики казахстанского кино: "Наш милый доктор", "Шуга", "Юность Жамбыла", "Заман-ай" и др.

Также вы найдете подборку казахстанских фильмов разножанровой направленности: "Заблудившийся", "Кунанбай", "Рывок", "Молитва Лейлы" и др.

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