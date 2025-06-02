Как безопасно покупать на онлайн-площадках

В последние годы бизнес-структуры активно развивают индустрию онлайн-торговли, открывая новые каналы интернет-продаж. Теперь покупка товаров и услуг возможна из любого удобного места, при наличии доступа в Интернет.

Вместе с ростом электронной коммерции возросли и риски, связанные с кибербезопасностью и мошенничеством в сети.

Об основных мерах предосторожности при онлайн-покупках рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Какие риски могут ждать в сети?

Фишинг – это мошенническая схема, направленная на получение персональных данных пользователей. Мошенники создают поддельные сайты, которые внешне практически не отличаются от оригинальных интернет-магазинов или платежных страниц. После ввода данных (логина, пароля или информации о банковской карте), злоумышленники получают доступ к вашим финансам или личной информации.

Часто ссылки на фишинговые сайты распространяются через электронную почту, социальные сети или рекламные объявления. Признаки фишинговых сайтов включают: неправильные URL-адреса, отсутствие SSL-сертификата (https), орфографические ошибки и слишком заманчивые предложения.

Второй угрозой может быть вредоносное программное обеспечение – Malware. Оно используется для кражи персональных данных, установки шпионских программ или полного взлома устройства. Чаще всего оно попадает на компьютер или смартфон при переходе по подозрительным ссылкам, загрузке пиратского ПО или через зараженные USB-устройства.

Различают следующие типы вредоносного ПО:

Трояны – маскируются под легитимные программы, но при установке получают доступ к данным пользователя.

Вымогатели – блокируют доступ к устройству или файлам, требуя выкуп.

Шпионские программы – собирают информацию о пользователе без его ведома.

Еще одним риском является несанкционированный доступ к платежной информации. Это один из наиболее опасных рисков в электронной коммерции. Взломы происходят через уязвимости на сайтах или платежных платформах. При этом данные платежных карт, аккаунтов PayPal или других финансовых сервисов могут быть скомпрометированы.

И еще одной косвенной угрозой может стать использование общественного Wi-fi. При подключении к такой сети у вас могут запросить доступ к вашему устройству и не только установить на него различное вредоносное ПО, но и полностью отслеживать все ваши действия вплоть до ввода паролей и пин-кодов. В дальнейшем злоумышленники могут даже попытаться завладеть непосредственно устройством – хотя бы на короткий срок, чтобы успеть совершить банковские транзакции, вывести деньги с ваших счетов и получить доступ ко всем вашим контактам, перепискам и документам.

Какие меры предосторожности следует соблюдать?

Проверяйте подлинность интернет-магазинов. Прежде чем совершать покупку, обязательно проверьте, что адрес сайта начинается с "https://" – это признак защищенного соединения. В адресной строке должен отображаться значок замка, указывающий на шифрование данных. Если сайт выглядит подозрительно или содержит случайный набор символов в URL, лучше воздержаться от покупок. Также полезно искать отзывы о магазине на независимых ресурсах: если клиенты жалуются на мошенничество или некачественные товары, это сигнал к осторожности.

Пользуйтесь защищенными устройствами и сетями. Совершение покупок через общественные Wi-Fi-сети значительно увеличивает риск кражи данных, поскольку такие подключения менее защищены. Лучше всего использовать личное интернет-соединение или VPN для дополнительной безопасности. Обязательно установите антивирусное программное обеспечение на свое устройство и своевременно обновляйте его. Кроме того, включение двухфакторной аутентификации на платежных сервисах повысит уровень защиты ваших данных.

Используйте отдельную карту для онлайн-платежей. Для совершения покупок в интернете рекомендуется завести отдельную банковскую карту, которая не будет связана с вашими основными счетами. Такой подход позволяет минимизировать риски в случае утечки данных или мошенничества. Еще лучшим решением будет использование виртуальной карты, которую можно пополнять только на необходимую сумму перед каждой покупкой. Ограничьте дневной лимит расходов на этой карте, чтобы снизить возможные потери в случае несанкционированного доступа.

Настраивайте родительский контроль. Если ваши дети имеют доступ к вашему смартфону или компьютеру, важно убедиться, что все платежные аккаунты закрыты или защищены паролем. Дети могут случайно совершить покупку или загрузить платное приложение. Для предотвращения подобных ситуаций, активируйте функцию подтверждения покупок в App Store, Google Play или других платформах. Это поможет избежать нежелательных расходов и защитит ваши данные.

Анализируйте обратную связь и способы оплаты. Прежде чем завершить покупку, внимательно изучите отзывы о магазине не только на его сайте, но и на независимых ресурсах. Мошенники часто создают поддельные положительные отзывы, поэтому важно проверить информацию из разных источников. Кроме того, обращайте внимание на доступные способы оплаты: надежные магазины предлагают несколько вариантов, включая оплату при получении товара. Если на сайте доступен только один способ оплаты, это может быть признаком мошенничества.

Фото: АРРФР

И еще несколько простых советов:

Не храните пароли в браузере – лучше используйте надежный менеджер паролей.

– лучше используйте надежный менеджер паролей. Регулярно проверяйте выписки по картам – это поможет вовремя обнаружить несанкционированные списания.

– это поможет вовремя обнаружить несанкционированные списания. Не переходите по подозрительным ссылкам в электронной почте – фишинговые письма часто содержат вредоносные ссылки.

Покупки в Интернете – это удобство, широкий выбор и экономия времени. Однако, чтобы избежать рисков мошенничества, необходимо соблюдать основные правила кибербезопасности и быть бдительным при совершении онлайн-платежей. Финансовая грамотность и осторожность помогут защитить ваши данные и сбережения в цифровом пространстве.