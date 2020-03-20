Старшеклассник раздает медицинские маски прохожим в Актобе

Поступок школьника оценили пользователи социальных сетей. Люди благодарили родителей за хорошее воспитание сына, а самого автора идеи – за доброе сердце.

Десятиклассник Адилет попросил сестру сшить маски, затем бесплатно раздал их прохожим на улице, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По словам парня, его обеспокоил дефицит масок в аптеках, поэтому он решил помочь людям.

На изготовление брат и сестра потратили около 10 тыс. тенге личных сбережений. Но взамен 70 прохожих получили маски.

Поступок школьника оценили пользователи социальных сетей. Люди благодарили родителей за хорошее воспитание сына, а самого автора идеи – за доброе сердце.

По словам Адилета, к акции в скором времени планируют присоединиться его друзья и знакомые.

- Мы видим, что люди сейчас встревожены. Хотелось хоть на пару минут их осчастливить. Кому-то я отдал по одной-две маски, а кому-то – на всех членов семьи. Считаю, что в такое непростое для страны время мы должны помогать друг другу. Вместо того чтобы думать о себе и скупать все товары и лекарства, надо делиться и все будет хорошо, - говорит Адилет Амангельдиев.

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