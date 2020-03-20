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Финансовые резервы Казахстана на период ЧП достаточны

Также глава Минюста прокомментировал возможность отмены премий для государственных служащих в период ЧП.

Фото : Prodengi.kz20 марта 2020, 18:45

Финансовые резервы в Казахстане в период ЧП и карантина достаточны, заявил на брифинге в СЦК министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент zakon.kz.

"Если в условиях, когда будут снижаться налоговые поступления и будет меньше дохода в бюджет, потребуется определенный секвестр. В первую очередь я хотел бы отметить, пока Министерство финансов не прогнозирует серьезного снижения", — заявил Бекетаев.

По его словам, финансовые резервы на сегодня достаточны, поэтому государственные служащие смогут справиться с поставленными задачами.

Как отмечалось уже во многих выступлениях моих коллег, запасы, в том числе финансовые резервы, достаточны, и мы уверены, что госаппарат и государственные служащие справятся с той задачей, которая на них возлагается, - подчеркнул министр.

Также глава Минюста прокомментировал возможность отмены премий для государственных служащих в период ЧП.

Я не думаю, что сейчас мы должны говорить о том, что должны быть отменены премии. Если речь идет о государственных служащих, те 70 %, которые работают дистанционно, они получат полный объем своей заработной платы. Если они будут показывать хорошие результаты работы, конечно, премирование должно быть, оно должно мотивировать государственных служащих выполнять свои функции своевременно и качественно, — объяснил Бекетаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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