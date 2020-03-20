Пока неизвестно, кто занял освободившийся пост.

Жандарбек Бекшин покинул пост главного санврача, сообщает zakon.kz.

Я остался заместителем председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, - сообщил он.

Пока неизвестно, кто занял освободившийся пост.

Жандарбек Мухтарович Бекшин родился 5 января 1958 года в Костанайской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Свердловский государственный медицинский институт (1982); Специальность "Гигиена, эпидемиология, санитария"

· Кандидат медицинских наук (1998)

Трудовой стаж:

· Санитарный врач, заведующий отделением коммунальной гигиены Целиноградской городской санитарно-эпидемиологической станции (1982-1987);

· Инспектор Целиноградского городского и областного комитетов народного контроля (1987-1990);

· Заместитель главного врача Целиноградской областной санитарно-эпидемиологической станции (1990-1998);

· Заместитель начальника, начальник Управления, Директор Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Астане (1998-2011);

· Председатель Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан - Главный Государственный санитарный врач Республики Казахстан (06.09.2011-08.2013);

· Заместитель Председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (08.2013-03.2014);

· Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей, ИО Председателя (с 25.07.2014) -Главный Государственный санитарный врач Республики Казахстан (03.03.2014-25.08.2014);

· Заместитель Председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК - Главный Государственный санитарный врач Республики Казахстан (08.2014-04.2017);

· Заместитель председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан - Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (04.2017-06.2017);

· Председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан (06.2017-10.04.2019);

· Заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан - Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (с 25.06.2019)

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