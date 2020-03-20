Жандарбек Бекшин покинул пост главного санврача
Пока неизвестно, кто занял освободившийся пост.
Жандарбек Бекшин покинул пост главного санврача, сообщает zakon.kz.
Я остался заместителем председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, - сообщил он.
Пока неизвестно, кто занял освободившийся пост.
Жандарбек Мухтарович Бекшин родился 5 января 1958 года в Костанайской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Свердловский государственный медицинский институт (1982); Специальность "Гигиена, эпидемиология, санитария"
· Кандидат медицинских наук (1998)
Трудовой стаж:
· Санитарный врач, заведующий отделением коммунальной гигиены Целиноградской городской санитарно-эпидемиологической станции (1982-1987);
· Инспектор Целиноградского городского и областного комитетов народного контроля (1987-1990);
· Заместитель главного врача Целиноградской областной санитарно-эпидемиологической станции (1990-1998);
· Заместитель начальника, начальник Управления, Директор Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Астане (1998-2011);
· Председатель Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан - Главный Государственный санитарный врач Республики Казахстан (06.09.2011-08.2013);
· Заместитель Председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (08.2013-03.2014);
· Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей, ИО Председателя (с 25.07.2014) -Главный Государственный санитарный врач Республики Казахстан (03.03.2014-25.08.2014);
· Заместитель Председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК - Главный Государственный санитарный врач Республики Казахстан (08.2014-04.2017);
· Заместитель председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан - Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (04.2017-06.2017);
· Председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан (06.2017-10.04.2019);
· Заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан - Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (с 25.06.2019)
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