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143 казахстанца вылетят ночью домой из Тбилиси

Процедура таможенного и пограничного контроля прошла без задержки.

Фото : Пресс-служба МИД РК21 марта 2020, 01:02

В связи с неблагоприятной ситуацией в мире на фоне пандемии коронавируса, сегодня ночью из Тбилиси, при содействии Посольства Казахстана в Грузии организован вылет 143 граждан нашей страны, сообщает zakon.kz.

В ходе регистрации и посадки пассажиров на рейс обстановка среди казахстанцев была спокойной.

Процедура таможенного и пограничного контроля прошла без задержки. Пассажиры с пониманием отнеслись к задержке вылета и выразили признательность за организацию чартерного рейса, - говорится в сообщении пресс-службы МИД РК.


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