В США захотели объединиться с Саудовской Аравией ради контроля цен на нефть

Сторонники такого плана рассчитывают на стабилизацию цен на нефть и предотвращение их обвала.

Чиновники Министерства энергетики США убеждают Белый дом в необходимости объединиться с Саудовской Аравией для контроля над мировыми ценами на нефть, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Сторонники такого плана рассчитывают на стабилизацию цен на нефть и предотвращение их обвала. В Минэнерго США считают, что после прекращения сделки ОПЕК+ Эр-Рияд способен покинуть нефтяной картель и пойти на сближение с Вашингтоном, теряя налаженные связи с Москвой, - сообщила газета The Wall Street Journal.

Уточняется, что руководство Минэнерго еще окончательно не утвердило этот замысел, концепция союза саудитам также не доводилась.

19 марта президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон обязательно вступит в нефтяную войну, которую развязали Россия и Саудовская Аравия в борьбе за рынок. Он заявил, что США вступят в войну в "подходящее время". "У нас большая власть над ситуацией, мы пытаемся найти что-то вроде золотой середины", - рассказал президент, комментируя возможность влияния на мировой рынок нефти.

Американская нефтяная индустрия, которая во многом представляет собой низкомаржинальный сланцевый сегмент, серьезно страдает от обвала цен на нефть.

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