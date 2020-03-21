Токаев поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы
Наурыз олицетворяет собой пробуждение природы, возрождение жизненных сил, духовный подъем.
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева по случаю праздника Наурыз мейрамы:
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с весенним праздником Наурыз мейрамы!
Наурыз олицетворяет собой пробуждение природы, возрождение жизненных сил, духовный подъем.
Глубокое философское содержание этого праздника символизирует обновление, благоденствие, гармонию в отношениях человека с родной землей, согласие и взаимопонимание в обществе.
Этот светлый праздник наш народ встречает с чистыми помыслами и надеждами.
В дни Наурыза особенно ярко проявляется связь поколений, ведь традиции добрососедства, гостеприимства, уважения к старшим и доброго отношения к младшим тысячелетиями сохранялись в каждой семье.
Наурыз мейрамы является достоянием всех казахстанцев, независимо от их этнического происхождения и вероисповедания. Нас всех объединяют единые устремления и энергия созидания. Каждый из нас готов поделиться самым ценным, разделить радость и помочь в трудные минуты близким, друзьям, соседям.
К сожалению, в нынешнем году праздник Наурыз проходит в необычной обстановке. Угрожающее распространение коронавируса, ставшего пандемией, нанесло серьезный ущерб глобальной экономике, отрицательно повлияло и на нашу страну. Весь мир столкнулся с невиданным по своим последствиям испытанием.
Моим Указом с 16 марта 2020 года на территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Создана Государственная комиссия, которая по моему поручению принимает конкретные меры по защите здоровья наших граждан и стабилизации экономической ситуации.
У меня нет сомнений в том, что вместе мы достойно справимся с этими колоссальными трудностями, проявим единство и сплоченность нашего народа.
Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья и больших успехов!
Пусть светлый праздник Наурыз принесет достаток и благополучие в каждый дом!
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