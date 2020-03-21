Наурыз мейрамы – праздник весны, торжества любви, плодородия, дружбы

В Казахстане Наурыз не праздновался всенародно с 1926 года по 1988 год, с 2001 года он объявлен государственным праздником.

Казахскому народу пришлось ждать более полувека - 65 лет, чтобы любимый праздник Наурыз мейрамы был признан и стал не просто всенародным праздником, но и официальным и государственным, сообщает zakon.kz.

История праздника Наурыз имеет не простую судьбу.

В 1926 году - в эпоху сложения тоталитарной системы, когда все национальное было признано несущественным, а все упоминания о традиционном наследии причислены к анахронизмам и пережиткам древности, Наурыз мейрамы был отменен и возобновился только в 1988 году. С 2001 года Наурыз в Казахстане объявлен государственным праздником, а с 2009 года он отмечается 3 дня подряд, начиная с 21 марта. Эти три дня в Казахстане объявлены нерабочими.

О том, почему праздник Наурыз возрожден в Казахстане с обрете­нием независимости и что значит Наурыз для казахстанского народа и Казахстана сказал Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев: "Сегодня осо­бый весенний любимый праздник, который вернулся из глубин веков. В годы независимости мы отмечаем этот праздник ежегодно. Его празднуют представители всех этносов нашей страны. Это празд­ник дружбы, единства, праздник равноденствия, начала восточного нового года, от которого мы ждем всего хорошего и доброго".

Казахскому народу пришлось ждать более полувека - 65 лет, чтобы любимый праздник Наурыз мейрамы был признан и стал не просто всенародным праздником, но и официальным и государственным.

"Наурыз" означает "рождение весны", соответственно Наурыз мейрамы — праздник весеннего обновления, начало нового года, которое совпадает с днем весеннего равноденствия, это праздник торжества любви, плодородия и дружбы. Наурыз мейрамы возник у народов Востока задолго до принятия мусульманства, поэтому лишен религиозной обрядности и направленности, это важный и древний фестиваль восточных народов.

Считается, что щедрое празднование праздника Наурыз принесет в дом изобилие и успех на целый год. Эти убеждения объясняют изобилие праздничных ритуалов и обычаев. Празднование Наурыза начиналось традиционной встречей рассвета. Встречая рассвет, все взрослое население, молодежь и дети, взяв в руки лопаты, кетмени, собирались в условленном месте у родника или арыка и производили его расчистку. Затем все вместе под руководством почтенных стариков производили посадку деревьев. При этом по установившейся традиции произносились слова: "Пусть останется в памяти от человека дерево, нежели стадо", "Срубил одно дерево - посади десять!".

Также люди приводили свои дома и хозяйство в порядок, расплачивались с долгами, а те, кто был в ссоре - мирились. Непосредственно в день праздника все одевались в праздничные одежды, ходили друг к другу в гости и обменивались поздравлениями и пожеланиями благополучия в наступающем году.

Многие виды традиционного празднования Наурыз мейрамы в Казахстане сохранились до сих пор, и в наши дни он также сопровождается повсеместным весельем, играми, лошадиными скачками и другими национальными видами спорта — казакша курес, тогуз кумалак, кыз-Куу.

Также проводятся айтыс — словесное состязание акынов в сопровождении домбры, в котором участвуют и мужчины и женщины, и пожилые и молодые - разнообразные представления и театральные сценки, представляющие национальные традиции и ритуалы, концерты, спектакли.

Все эти праздничные мероприятия привлекают тысячи людей и учат их уважать свою культуру и родную землю, стремиться к сохранению мира и взаимопонимания между различными национальностями и этносами, проживающими в нашей стране.

В разгар праздника молодежь собирается у качелей — алтыбакан, все вокруг поют песни, танцуют, веселятся и играют в национальные игры.

Главным ритуальным блюдом этого праздника, как и у всех восточных народов, является наурыз-коже, который состоит из 7 ингредиентов: вода, мясо, соль, жир, мука, злаки (рис, кукуруза или пшеница) и молоко. Эти ингредиенты символизируют радость, удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, скорость, рост и божественную защиту.

Безусловно, современные очертания праздника существенно отличаются от их прежнего содержания. Это не только театрализованные представления и богато убранные юрты, вкусно приготовленный наурыз-коже, но и проведение благотворительных акций, народно-спортивных игр, уход за зелеными насаждениями, посадка деревьев, очистка парковых и других зон отдыха, улиц и площадей.

В наши дни "Наурыз мейрамы" стал общенародным праздником весны, труда и единства. Сегодня этот праздник одинаково дорог всем народам, живущим в многонациональном Казахстане. Древний праздник Наурыз гармонично трансформировался в современную жизнь, сохранив преемственность традиций древности.

Значимость национальной культуры и традиций казахского народа велика в воспитании чувства патриотизма, любви к истории страны, пропаганды национальной идеи "Мәңгілік ел". Празднование Наурыза дает возможность сфор­мировать знания у молодежи о кочевой цивилизации, о месте кочевой цивилизации в мировой истории, активизировать знания историче­ских понятий, прививать уважение и любовь к культуре кочевников и истории казахского народа.

Наурыз мейрамы не потерял своего величия и общественного значения и продолжает являться одним из самых популярных и всенародных праздников единства, радости, счастья, мира, доброты, прощения, милосердия, мечты и надежд на лучшее. Все народы Казахстана независимо от их национальности и вероисповедания с удовольствием и радостью отмечают праздник Наурыз мейрамы.

К сожалению, в этом году вспышка коронавируса в мире, перешедшая в пандемию, затронула и Казахстан, поэтому в нашей стране с 16 марта по 15 апреля указом Президента объявлено чрезвычайное положение, в связи с чем отменены все праздничные, зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей. В городах Нур-Султане и Алматы введен карантин.

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