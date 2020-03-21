Дарига Назарбаева выделила 100 млн тенге на борьбу с коронавирусом

Гуманитарный фонд "Дегдар" закупил 2 стационарных аппарата искусственной вентиляции легких, в которых остро нуждаются больные коронавирусом.

Гуманитарный фонд "Дегдар", возглавляемый Даригой Назарбаевой, выделяет 100 млн тенге и приступает к осуществлению целого ряда мер по борьбе с вирусом, сообщает zakon.kz

Наиболее уязвимая часть нашего общества – это дети и пожилые, оставшиеся без заботы близких. Поэтому первостепенное внимание фонд уделяет детским домам и домам престарелых в Нур-Султане и Алматы. Около двух тысяч человек, находящиеся в этих учреждениях, будут обеспечены самыми необходимыми средствами индивидуальной защиты, - рассказали в фонде.

Для персонала и подопечных этих учреждений приобретаются многоразовые маски, санитайзеры общего и персонального пользования. Для укрепления иммунитета детей и пожилых детдома и дома престарелых решено обеспечить поливитаминами и дополнительным разнообразным витаминизированным питанием, что, по мнению вирусологов, повысит сопротивляемость организма к возможным инфекциям. Все передаваемые товары сертифицированы.



Кроме того, фонд закупил 2 стационарных аппарата искусственной вентиляции легких, в которых остро нуждаются больные коронавирусом. Аппараты ИВЛ SV 300 от одного из ведущих производителей медицинского оборудования - компании MINDRAY - используются крупнейшими клиниками мира. Именно они сыграли ведущую роль в том, что большинство заболевших в Китае выздоровели.

В сотрудничестве с общественным фондом "Асар-Береке" фонд "Дегдар" передает в распоряжение Управления здравоохранения г. Алматы передвижные медицинские комплексы. Персонал для их работы предоставил давний партнер фонда - Казахстанско-Российский медицинский университет. Это команда профессионалов, которая спасала людей в условиях чрезвычайных ситуаций во многих регионах страны, в том числе в Арыси, - отметили в фонде. - Казахстанцы всегда приходили на выручку друг другу в трудные времена. Наше единство поможет преодолеть и нынешние невзгоды.

Помощь социальным объектам Нур-Султана и Алматы (детдома, дома престарелых) будет оказана 21 марта.

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