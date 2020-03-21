Специальное предложение банка действует до 26 марта.

Евразийский банк повысил ставки по вкладам, чтобы поддержать вкладчиков, сообщает zakon.kz.

Введение режима чрезвычайного положения, коронавирус, скачки с курсом национальной валюты – кажется, на казахстанцев свалилось все разом. В такой ситуации невольно задумаешься о черных и белых полосах. Поэтому каждый лучик света особенно ценен.

"Держим курс на повышенные ставки" – пишет Евразийский банк на eubank.kz и сообщает, что для улучшения финансового положения своих клиентов в сложившейся экономической ситуации предложил зафиксировать повышенную доходность по депозитам. Причем это можно сделать, прямо из дома.

В период с 20 по 25 марта клиенты могут получить и сохранить на год повышенную ставку по депозитам "Турбо":

- По вкладу "Турбо Депозит" номинальная ставка составит 12,2%, годовая эффективная ставка – 13,0%

- По вкладу "Турбо Депозит Накопительный" с правом пополнения номинальная ставка составит 12,28%, годовая эффективная ставка – 13,0%

- По вкладу "Турбо Депозит Накопительный" без права пополнения номинальная ставка составит 14,14%, годовая эффективная ставка – 15,1%

Открыть депозит с повышенной ставкой можно самостоятельно, дистанционно, не выходя из дома, через приложение Smartbank. Это прежде всего относится к существующим клиентам банка, у которых уже есть кредитные, карточные или депозитные продукты банка. Иным клиентам банка, чтобы получить повышенную ставку, необходимо обратиться в отделения банка. Адреса и режим работы отделений в праздничные дни можно узнать на сайте банка, в разделе "Отделения и терминалы"

Специальное предложение банка действует до 26 марта.

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