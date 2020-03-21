Евразийский банк повысил ставки по вкладам, чтобы поддержать вкладчиков
Специальное предложение банка действует до 26 марта.
Евразийский банк повысил ставки по вкладам, чтобы поддержать вкладчиков, сообщает zakon.kz.
Введение режима чрезвычайного положения, коронавирус, скачки с курсом национальной валюты – кажется, на казахстанцев свалилось все разом. В такой ситуации невольно задумаешься о черных и белых полосах. Поэтому каждый лучик света особенно ценен.
"Держим курс на повышенные ставки" – пишет Евразийский банк на eubank.kz и сообщает, что для улучшения финансового положения своих клиентов в сложившейся экономической ситуации предложил зафиксировать повышенную доходность по депозитам. Причем это можно сделать, прямо из дома.
В период с 20 по 25 марта клиенты могут получить и сохранить на год повышенную ставку по депозитам "Турбо":
- По вкладу "Турбо Депозит" номинальная ставка составит 12,2%, годовая эффективная ставка – 13,0%
- По вкладу "Турбо Депозит Накопительный" с правом пополнения номинальная ставка составит 12,28%, годовая эффективная ставка – 13,0%
- По вкладу "Турбо Депозит Накопительный" без права пополнения номинальная ставка составит 14,14%, годовая эффективная ставка – 15,1%
Открыть депозит с повышенной ставкой можно самостоятельно, дистанционно, не выходя из дома, через приложение Smartbank. Это прежде всего относится к существующим клиентам банка, у которых уже есть кредитные, карточные или депозитные продукты банка. Иным клиентам банка, чтобы получить повышенную ставку, необходимо обратиться в отделения банка. Адреса и режим работы отделений в праздничные дни можно узнать на сайте банка, в разделе "Отделения и терминалы"
Специальное предложение банка действует до 26 марта.
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