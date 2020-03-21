Еще один случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Алматинской области
На сегодняшний день в стране подтверждены 53 случая регистрации коронавируса.
Фото : dw.com21 марта 2020, 12:30
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12.00 час. 21 марта 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
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Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Карасайском районе Алматинской области.
На сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 28 случаев,
в Алматы – 22 случая, Караганде - 2 случая, Карасайском районе Алматинской области - 1 случай.
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