Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Еще один случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Алматинской области

На сегодняшний день в стране подтверждены 53 случая регистрации коронавируса.

Фото : dw.com21 марта 2020, 12:30

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12.00 час. 21 марта 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Карасайском районе Алматинской области.

На сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 28 случаев,
в Алматы – 22 случая, Караганде - 2 случая, Карасайском районе Алматинской области - 1 случай.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты