Еще один случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Алматинской области

На сегодняшний день в стране подтверждены 53 случая регистрации коронавируса.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12.00 час. 21 марта 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

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Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Карасайском районе Алматинской области.

На сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 28 случаев,

в Алматы – 22 случая, Караганде - 2 случая, Карасайском районе Алматинской области - 1 случай.

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