Зараженный коронавирусом в Алматинской области прибыл из Стамбула

Это мужчина 1986 года рождения.

О 53-м случае заражения коронавирусной инфекцией рассказал официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип, передает zakon.kz.

Это мужчина 1986 года рождения. 17 марта прилетел рейсом Стамбул - Бишкек, 18 марта из Бишкека на автомашине выехал в город Каскелен Карасайского района Алматинской области. На данный момент он находится в стационаре на карантине, состояние здоровья удовлетворительное, - сказал он.

На данный час по Алматы 22 случая, по Алматинской области 1 случай, по Караганде 2, по столице 28, всего 53.

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