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Токаев посетил центр оперативного реагирования по борьбе с коронавирусом

Центр использует новейшие технологии для мониторинга ситуации, выявления и учета заболевших.

Фото : twitter21 марта 2020, 13:48

Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Центр оперативного реагирования, координирующий работу по борьбе с коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Посетил Центр оперативного реагирования, координирующий работу по борьбе с коронавирусом. Созданный в кратчайшие сроки Центр использует новейшие технологии для мониторинга ситуации, выявления и учета заболевших, написал он в своем twitter аккаунте.

Одна из задач Центра – обеспечение населения проверенной информацией.

Это особенно важно, когда в отдельных СМИ и соцсетях распространяются ложные сведения. Все официальные данные по вопросам противодействия коронавирусу доступны на сайте coronavirus2020.kz, - рассказал Президент.

Он так же отметил, что наша общая задача – строго соблюдать карантийный режим в двух основных городах.

К коронавирусу равнодушно, благостно относиться нельзя, следует выполнять все предписания. Правительство обязано в кратчайшие сроки обеспечить граждан масками и антисептиками, - подытожил Токаев.


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