Токаев посетил центр оперативного реагирования по борьбе с коронавирусом
Центр использует новейшие технологии для мониторинга ситуации, выявления и учета заболевших.
Фото : twitter21 марта 2020, 13:48
Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Центр оперативного реагирования, координирующий работу по борьбе с коронавирусом, сообщает zakon.kz.
Посетил Центр оперативного реагирования, координирующий работу по борьбе с коронавирусом. Созданный в кратчайшие сроки Центр использует новейшие технологии для мониторинга ситуации, выявления и учета заболевших, написал он в своем twitter аккаунте.
Одна из задач Центра – обеспечение населения проверенной информацией.
Это особенно важно, когда в отдельных СМИ и соцсетях распространяются ложные сведения. Все официальные данные по вопросам противодействия коронавирусу доступны на сайте coronavirus2020.kz, - рассказал Президент.
Он так же отметил, что наша общая задача – строго соблюдать карантийный режим в двух основных городах.
К коронавирусу равнодушно, благостно относиться нельзя, следует выполнять все предписания. Правительство обязано в кратчайшие сроки обеспечить граждан масками и антисептиками, - подытожил Токаев.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5012888-91f4f236f5cd2caee87571b5c854d067
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...