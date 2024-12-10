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События

Центр оперативного управления в Актобе посетил Токаев

президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 18:23 Фото: Акорда
10 декабря глава государства Касым-Жомарт Токаев осмотрел здание Центра оперативного управления Департамента полиции Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, объект обеспечивает круглосуточный мониторинг ситуации на местности в режиме реального времени с помощью порядка 15 тыс. видеокамер.

В оперативном зале центра работают 32 инспектора и три оператора горячей линии "102".

Заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов доложил Касым-Жомарту Токаеву об использовании цифровых решений в работе полиции.

Токаев посетил Центр оперативного управления в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 18:23

Фото: Акорда

В настоящее время в Актюбинской области действуют пять центров оперативного управления, благодаря которым выявлено 1,8 тыс. уголовных правонарушений и 187 тыс. нарушений правил дорожного движения.

Президент также был проинформирован о том, что для повышения эффективности работы органов внутренних дел начато применение технологий искусственного интеллекта, которые анализируют записи камер наблюдения и помогают в поиске пропавших людей.

Токаев посетил Центр оперативного управления в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 18:23

Фото: Акорда

Данные технологии дают возможность распознавать лица подозреваемых по фотографиям, загруженным на специальную платформу. Кроме того, они фиксируют факты нарушения правил дорожного движения и позволяют контролировать движение транспорта на дорогах.

Глава государства обратил внимание на важность обеспечения верховенства Закона и Порядка в обществе и подчеркнул необходимость продолжения работы в данном направлении.

Ранее сообщалось, что Токаев прибыл в Актюбинскую область.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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