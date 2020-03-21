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"Из Кореи приехал зараженный коронавирусом": задержана автор ложной информации

Она полностью призналась и раскаялась в содеянном.

Фото : Polisia.kz21 марта 2020, 14:53

В Туркестанской области в полицию обратился главврач центральной больницы Атакента заявив о том, что через мессенджер WhatsApp распространяется ложная информация якобы о появлении коронавируса в городе, передает zakon.kz.

При проверке стражи порядка установили, что в распространенной аудиозаписи говорится, что из Республики Корея приехал гражданин, заразившийся коронавирусом, в связи с чем граждан просят не отпускать детей в детсады и быть осторoжными.

Полицейские Мактаральского района в целях выявления автора и распространителя ложной информации провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате чего, установили личность, распространившего через WhatsApp ложную информацию и задержали подозреваемую, местную жительницу. Она полностью призналась и раскаялась в содеянном. Женщина находится под подпиской, - сообщает Polisia.kz.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Мактаральского РОП по статье 274 УК РК (Рапространение заведомо ложной информации).

В настоящее время проводится досудебное расследование.


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