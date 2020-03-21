Житель Алматинской области с коронавирусной инфекцией прилетел из Саудовской Аравии

Заболевший через Бишкек прилетел с Саудовской Аравии, где он совершал паломничество.

Накануне в боксированную палату инфекционного отделения Карасайской районной больницы госпитализирован житель Алматинской области с диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщила пресс-служба акима области, передает zakon.kz.

Заболевший через Бишкек прилетел с Саудовской Аравии, где он совершал паломничество. Это первый случай заражения коронавирусом в Алматинской области и 53 случай по стране, - говорится в сообщении.

По словам заболевшего, недомогания он начал ощущать 19 марта, а 20 марта обратился во врачебную амбулаторию с.Кыргауылды.

После осмотра врача с диагнозом «ОРВИ, КВИ» доставлен бригадой скорой помощи в инфекционное отделение Карасайской районной больницы, где госпитализирован в боксированную палату.

На сегодняшний день состояние больного средней тяжести, кашля и хрипов нет. Были проведены лабораторные исследования, тест на СОVID-19 оказался положительным.

Всего выявлено 11 лиц, с которыми контактировал заболевший, из них члены семьи - 4, совместно совершавшие паломничество - 3, друзья - 2. Круг контактных лиц продолжает выясняться, контактные лица, проживающие на территории области, будут изолированы в провизорный стационар.

Данные по контактным Жамбылской области и г.Алматы переданы в территориальные департаменты. Эпидемиологическое расследование продолжается.

На сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 28 случаев, в Алматы – 22 случая, Караганде - 2 случая, Карасайском районе Алматинской области - 1 случай.

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