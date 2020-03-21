Halyk Bank поднял ставки по депозитам

С 20 марта 2020 года Halyk Bank поднял эффективные ставки по депозитам до 14% годовых.

Деньги нужно хранить в стабильном и надежном банке. Как определиться с выбором? Обратите внимание на такие показатели, как кредитный рейтинг и объем собственного капитала. Это самый простой способ сделать правильный выбор, так как стабильно работающий и надежный банк позволит вам сохранить ваши личные сбережения и приумножить их, передает zakon.kz.

Сегодня Halyk Bank - крупнейший и самый надежный банк Казахстана, что подтверждает наилучший в банковском секторе Казахстана рейтинг финансовой устойчивости (Viability Rating) от Fitch Ratings "bb+", также надежность Банка демонстрируют кредитные рейтинги агентств Moody’s – “Ba1” и Standard & Poor's – “BB”, высокие показатели уровня достаточности капитала, а также результаты независимой оценки качества активов (AQR), которую Halyk успешно прошел.

С 20 марта 2020 года Halyk Bank поднял эффективные ставки по депозитам до 14% годовых. Широкий выбор депозитов позволяет каждому потенциальному вкладчику подобрать под себя самые удобные и выгодные условия управления своими деньгами.

Итак, что нового в обновленных депозитах с высокими ставками?

Депозит "Максимальный" предназначен для тех клиентов, которые настроены сберегать деньги и получать наибольшую выгоду. По такому депозиту Halyk Bank предлагает максимальные эффективные ставки вознаграждения в тенге до 14% годовых.

А для тех клиентов, которые хотят свободно распоряжаться своим вкладом и иметь возможность пополнять и снимать деньги с депозита в любое удобное время без ограничений, Halyk Bank предлагает открыть депозит "Универсальный" с новой высокой эффективной ставкой в тенге 12.2% годовых.

Что немаловажно, все необходимые операции с депозитом, такие как пополнение, а также частичное снятие на карту доступно круглосуточно, без посещения отделения, в приложении Homebank.kz без комиссий.

Открыть депозит вы можете онлайн 24/7 в приложении Homebank.kz либо в любом отделении Halyk Bank.

И помните, выбирать банк для своих сбережений следует с точки зрения его устойчивости и надежности.

Более подробная информация по депозитам Halyk Bank - по ссылке.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!