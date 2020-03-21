В Туркменистане отпразднуют Новруз байрам, несмотря на коронавирус

Случаи заболевания коронавирусом нового типа в стране не зафиксированы.

Туркменистан не отказалался от празднования Новруз байрама, как соседи по региону, но проводит торжества без излишней массовости, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, традиционно в Туркменистане день весеннего равноденствия отмечается два дня - 21-22 марта, причем в первый день по всей стране проходят массовые посадки деревьев, в которых принимает участие президент Гурбангулы Бердымухамедов. Также 21 марта также начинаются главные праздничные торжества в долине Новруза под Ашхабадом.

В этом году, угроза коронавирусной инфекции, хоть и не отменила праздничные торжества честь Новруза в Туркменистане, но внесла в их проведение определенные коррективы.

В первой половине дня Бердымухамедов принял участие в посадке деревьев. Вместе с главой государства в озеленительной акции приняли участие руководители парламента, правительства, общественных организаций, вузов, СМИ, Ахалского велаята (области), мэрии Ашхабада, а также старейшины и молодежь.

Бердымухамедов посадил молодое дерево арчи, дав старт новому этапу озеленительных работ в стране, акция прошла во всех регионах. В целом по Туркменистану 21 марта было высажено более 1,6 миллиона деревьев.

В этом году в посадке деревьев не принимали участие постоянно приглашаемые на акцию главы и представители дипломатических миссии иностранных государств и международных организаций. Как стало известно из неофициальных источников, дипломаты не были приглашены на церемонию посадки деревьев, поскольку многие из них получили настоятельные рекомендации своего руководства не принимать участия в массовых мероприятиях и работать дистанционно из своих домов или офисов.

Также в посадке не принимали участие известные в стране певцы и музыканты, которые затем давали праздничный концерт под открытым небом.

Начало празднования Новруз байрама в этом году также перенесено с 21 марта на 22-е.

Согласно сообщениям официальных туркменских властей, случаи заболевания коронавирусом нового типа в стране не зафиксированы.

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