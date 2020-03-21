Не верьте слухам, товары поступать в город будут – акимат Нур-Султана о карантине

Продовольственные товары заезжают круглосуточно, а непродовольственные заезжают с 22.00 до 5 часов утра.

Руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан Ерлан Бекмырзаев на брифинге рассказал о правилах перемещения по столице поставщиков с товаром, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня в полночь 22 марта въезд и выезд из столицы будет ограничен. Функционируют блок посты. До нас доходит информация, что поставщики наших соседних регионов – например, мяса или строительных материалов - были неверно проинформированы. Запрета ввоза на продтовары нет. Хотел бы призвать всех поставщиков, не верить слухам, а доверять только официальной информации. Товары поступать в город будут, - сказал Бекмырзаев.

При этом он отметил, что имеются ограничения: продовольственные товары заезжают круглосуточно, а непродовольственные заезжают с 22.00 до 5 часов утра.

Для этого создан зеленый коридор, по которому грузовой транспорт с продуктами питания, товарами первой необходимости и продтоварами, такими как как стройматериалы, могут завозиться. Запрещается ввоз продовольственной продукции и других товаров на легковых авто, - пояснил спикер.

По его словам, водители и экспедиторы должны иметь маски, документы - удостоверение личность, техпаспорт, а также сопроводительные документы на товар - товарные накладные и счет фактуры.

На блокпостах будут проверяться документы и состояние здоровья водителя и экспедитора. Время заезда и выезда будет зафиксировано сотрудниками полиции. Транспорт доезжает до места назначения, выгружает и сразу уезжает. Отклонения от маршрута не допускается, - заключил глава управления.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Все новости по теме читайте здесь.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!