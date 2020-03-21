За сутки коронавирусом заболели 53 человека в России
Всего зараженных в РФ - 306 человек.
Фото : Pixabay21 марта 2020, 19:51
В России зарегистрировано 53 случая заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Новые случаи зафиксированы в 18 регионах. 17 человек заболели в Московской области, 6 — в Москве. Таким образом, число заболевших выросло до 306.
Как уточняется, зараженные новой коронавирусной инфекцией недавно вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В штабе заверили, что уже определен круг лиц, с которыми контактировали заболевшие.
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