За сутки коронавирусом заболели 53 человека в России

Всего зараженных в РФ - 306 человек.

В России зарегистрировано 53 случая заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Новые случаи зафиксированы в 18 регионах. 17 человек заболели в Московской области, 6 — в Москве. Таким образом, число заболевших выросло до 306.

Как уточняется, зараженные новой коронавирусной инфекцией недавно вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В штабе заверили, что уже определен круг лиц, с которыми контактировали заболевшие.

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