В Нур-Султане приостановили работу ЦОНов
Они будут закрыты с 21 марта по 16 апреля.
Фото : Акимат Нур-Султана21 марта 2020, 21:21
Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Нур-Султана, постановил прекратить работу Центров обслуживания населения и СпецЦОНов, передает zakon.kz.
Они будут закрыты с 21 марта по 16 апреля.
В этой связи, необходимо обеспечить консультацию граждан по вопросам дистанционного получения электронных государственных услуг через портал "электронного правительства" посредством контакт-центра, - говорится в сообщении столичного акимата.
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