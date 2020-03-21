В Нур-Султане приостановили работу ЦОНов

Они будут закрыты с 21 марта по 16 апреля.

Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Нур-Султана, постановил прекратить работу Центров обслуживания населения и СпецЦОНов, передает zakon.kz.

Они будут закрыты с 21 марта по 16 апреля.

В этой связи, необходимо обеспечить консультацию граждан по вопросам дистанционного получения электронных государственных услуг через портал "электронного правительства" посредством контакт-центра, - говорится в сообщении столичного акимата.

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