Ранее был введен запрет на въезд из 20 стран.

Турция приостановила авиасообщение с Казахстаном из-за коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

В новый список запрета на въезд было включено 46 стран. Ранее Турция приостанавливала авиасообщение с 20 странами.

На 21 марта в Турции зарегистрировано 670 инфицированных коронавирусом.

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