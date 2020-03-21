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Турция приостановила авиасообщение с Казахстаном

Ранее был введен запрет на въезд из 20 стран.

Фото : Pixabay21 марта 2020, 21:47

Турция приостановила авиасообщение с Казахстаном из-за коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

В новый список запрета на въезд было включено 46 стран. Ранее Турция приостанавливала авиасообщение с 20 странами.

На 21 марта в Турции зарегистрировано 670 инфицированных коронавирусом.

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