Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Нур-Султане

Еще один зараженный обнаружен в Нур-Султане.

В Нур-Султане зарегистрировали еще один случай заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в г. Нур-Султан. На сегодняшний день в стране подтверждено 54 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 29 случаев, г. Алматы – 22 случая, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай, - говорится в сообщении Минздрава РК.

Все новости по этой теме читайте здесь.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!