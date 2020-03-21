Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Нур-Султане
Еще один зараженный обнаружен в Нур-Султане.
Фото : zakon.kz21 марта 2020, 22:37
В Нур-Султане зарегистрировали еще один случай заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz.
Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в г. Нур-Султан. На сегодняшний день в стране подтверждено 54 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 29 случаев, г. Алматы – 22 случая, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай, - говорится в сообщении Минздрава РК.
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