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Почти 1 тыс. человек заразилась коронавирусом в Турции

Жертвами коронавируса в Турции стали уже 21 человек.

Фото : Murad Sezer22 марта 2020, 06:33

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что коронавирусом нового типа в стране заразились уже 947 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом он написал в своем Twitter аккаунте.

Число заболевших достигло 947. Мы потеряли 12 наших пожилых пациентов, — написал Коджа.

Он добавил, что жертвами коронавируса в Турции стали уже 21 человек.

Первая вспышка заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-COV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце года. К настоящему времени вирус распространился в большинстве стран мира.


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