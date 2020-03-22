Почти 1 тыс. человек заразилась коронавирусом в Турции

Жертвами коронавируса в Турции стали уже 21 человек.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что коронавирусом нового типа в стране заразились уже 947 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом он написал в своем Twitter аккаунте.

Число заболевших достигло 947. Мы потеряли 12 наших пожилых пациентов, — написал Коджа.

Он добавил, что жертвами коронавируса в Турции стали уже 21 человек.

Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2020

Первая вспышка заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-COV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце года. К настоящему времени вирус распространился в большинстве стран мира.

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