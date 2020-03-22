Еще 2 случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Нур-Султане
На сегодняшний день в стране подтверждены 56 случая регистрации коронавируса
Фото : inbusiness.kz22 марта 2020, 09:02
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09.00 час. 22 марта 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz. ⠀
Зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан.
На сегодняшний день в стране подтверждено 56 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 31 случай,
Алматы – 22 случая, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5012975-36d99b33df53ee3c30186634fb0668da
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...