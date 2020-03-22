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Еще 2 случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Нур-Султане

На сегодняшний день в стране подтверждены 56 случая регистрации коронавируса

Фото : inbusiness.kz22 марта 2020, 09:02

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09.00 час. 22 марта 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz. ⠀

Зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан.

На сегодняшний день в стране подтверждено 56 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 31 случай,
Алматы – 22 случая, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай.


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