Еще 2 случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Нур-Султане

На сегодняшний день в стране подтверждены 56 случая регистрации коронавируса

Фото : inbusiness.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09.00 час. 22 марта 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz. ⠀ Зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан. На сегодняшний день в стране подтверждено 56 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 31 случай,

Алматы – 22 случая, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай.

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