Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Один зараженный коронавриусом в Нур-Султане в тяжелом состоянии

У остальных пациентов состояние на сегодняшний день удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. Лечения получают согласно клиническому протоколу по коронавирусной инфекции.

Фото : РБК22 марта 2020, 11:28

Новые случаи заболевания коронавирусной инфекции были зарегистрированы в процессе мониторинга из числа контактных лиц, а также среди пациентов стационаров, сообщила на брифинге руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

По трем новым случаям, зарегистрированных в столице. Первый зарегистрирован 21 марта вечером. Этот случай из числа близких контактов от лабораторно подтвержденного случая коронавирусная инфекция у гражданки Казахстана от 19 марта, - сообщила Кисикова.

Остальные два случая, по ее словам, зарегистрированы 22 марта. Первый – гражданин Казахстана, который находился в стационаре в боксе с подозрением на пневмонию.

В процессе диагностики было подтверждено КВИ. Состояние на сегодня без температуры, но в тяжелой степени. Наличие двусторонней пневмонии, дыхательная недостаточность 1 степени. Назначен консилиум междисциплинарной группы, - уточнила глава управления на брифинге.

Второй случай был выявлен у сотрудника посольства, у которого заболевание было выявлено в процессе мониторинга после прибытия из страны с неблагополучной эпидемиологической ситуации.

Проведено исследование, было выявлено наличие коронавирусной инфекции. У остальных 30 пациентах состояние удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. Лечения получают в соответствии с протоколом по коронавирусной инфекции, - отметила Кисикова.

Ранее сообщалось, что на 09.00 часов 22 марта 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан.

На сегодняшний день в стране подтверждено 56 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 31 случай, Алматы – 22 случая, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты