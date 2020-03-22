Один зараженный коронавриусом в Нур-Султане в тяжелом состоянии

У остальных пациентов состояние на сегодняшний день удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. Лечения получают согласно клиническому протоколу по коронавирусной инфекции.

Новые случаи заболевания коронавирусной инфекции были зарегистрированы в процессе мониторинга из числа контактных лиц, а также среди пациентов стационаров, сообщила на брифинге руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

По трем новым случаям, зарегистрированных в столице. Первый зарегистрирован 21 марта вечером. Этот случай из числа близких контактов от лабораторно подтвержденного случая коронавирусная инфекция у гражданки Казахстана от 19 марта, - сообщила Кисикова.

Остальные два случая, по ее словам, зарегистрированы 22 марта. Первый – гражданин Казахстана, который находился в стационаре в боксе с подозрением на пневмонию.

В процессе диагностики было подтверждено КВИ. Состояние на сегодня без температуры, но в тяжелой степени. Наличие двусторонней пневмонии, дыхательная недостаточность 1 степени. Назначен консилиум междисциплинарной группы, - уточнила глава управления на брифинге.

Второй случай был выявлен у сотрудника посольства, у которого заболевание было выявлено в процессе мониторинга после прибытия из страны с неблагополучной эпидемиологической ситуации.

Проведено исследование, было выявлено наличие коронавирусной инфекции. У остальных 30 пациентах состояние удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. Лечения получают в соответствии с протоколом по коронавирусной инфекции, - отметила Кисикова.

Ранее сообщалось, что на 09.00 часов 22 марта 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан.

На сегодняшний день в стране подтверждено 56 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 31 случай, Алматы – 22 случая, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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