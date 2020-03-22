Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской области
Вероятность шторма 90-95 %.
Фото : 24kz22 марта 2020, 12:03
22марта 2020 года в Жамбылской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
23-25 марта в Жамбылской области местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Местами ожидается туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
В городе Тараз 23-25 марта ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Временами ожидается туман.
Вероятность шторма 90-95 %
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