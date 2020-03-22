Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской области

Вероятность шторма 90-95 %.

Фото : 24kz22 марта 2020, 12:03

22марта 2020 года в Жамбылской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

23-25 марта в Жамбылской области местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Местами ожидается туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В городе Тараз 23-25 марта ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Временами ожидается туман.

Вероятность шторма 90-95 %


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты