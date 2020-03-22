Блокпосты вокруг Нур-Султана тщательно проверяются полицейскими

Во всех направлениях выставлены 15 дополнительных мобильных постов.

10 800 транспортных средств проверили акмолинские полицейские на блокпостах вокруг города Нур-Султан, сообщает zakon.kz.

По информации столичных полицейских, в связи с распространением коронавирусной инфекции, на автодорогах Акмолинской области в радиусе 30 километров от города Нур-Султан, во всех направлениях были выставлены 15 дополнительных мобильных постов, для ограничения въезда и выезда автотранспорта, проверки и фильтрации граждан, заезжающих в периметр карантинной зоны.

На блокпостах круглосуточно несут службу более 100 сотрудников полиции. Вводимые меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность граждан и остановить распространение пандемии в другие города и населенные пункты, отметили полицейские. Они на блокпостах проводят разъяснительную работу среди водителей и пассажиров транспортных средств об условиях введения карантинного режима и обязанностях граждан.

Также патрульные экипажи обеспечивают “зеленый коридор” для транспорта, доставляющего в столицу продукты первой необходимости, в том числе продукты питания и медикаменты для бесперебойной работы торговых сетей и продовольственных магазинов. За 4 дня сотрудниками полиции проверено более 10 840 единиц транспортных средств, в том числе свыше 8 1820 легковых автомашин, 2626 – грузовых и 33 единицы пассажирского транспорта.

Полицейские проверяют водителей и пассажиров по ведомственным базам данных для установления адреса прописки. По результатам таких проверок ограничен въезд в столицу для 980 единиц транспортных средств.

Как отметили стражи порядка, граждане с пониманием относятся к таким мерам, нарушений общественного порядка, а также фактов препятствования законным действиям правоохранительных органов на блокпостах не зарегистрировано.

С сегодняшнего дня - 22 марта - введено полное ограничение на въезд и выезд из города Нур-Султан.

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