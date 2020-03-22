В Узбекистане запретили передвижение без масок

С 23 марта лицам без масок, посещающим общественные места в Ташкенте, Каракалпакстане и областных центрах, будет выдаваться предупреждение.

С 25 марта тех, кто не будет в общественном месте в маске, будут штрафовать, передает zakon.kz.

Запрет начнет действовать с 23 марта, пишет gazeta.uz.

Запрещается нахождение в общественных местах без масок. За нарушение этого требования с 25 марта будет выписываться штраф.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана, с 23 марта лицам без средств индивидуальной защиты (масок), посещающим общественные места в Ташкенте, Каракалпакстане и областных центрах, будет выдаваться предупреждение.

С 6:00 25 марта уже будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов, 10 500 тенге примерно), при повторном нарушении штраф составит 3 БРВ (669 тысяч сумов, 31 500 тенге примерно).

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!