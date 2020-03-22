В Узбекистане запретили передвижение без масок
С 23 марта лицам без масок, посещающим общественные места в Ташкенте, Каракалпакстане и областных центрах, будет выдаваться предупреждение.
Фото : izmacity.com22 марта 2020, 13:28
С 25 марта тех, кто не будет в общественном месте в маске, будут штрафовать, передает zakon.kz.
Запрет начнет действовать с 23 марта, пишет gazeta.uz.
Запрещается нахождение в общественных местах без масок. За нарушение этого требования с 25 марта будет выписываться штраф.
Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана, с 23 марта лицам без средств индивидуальной защиты (масок), посещающим общественные места в Ташкенте, Каракалпакстане и областных центрах, будет выдаваться предупреждение.
С 6:00 25 марта уже будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов, 10 500 тенге примерно), при повторном нарушении штраф составит 3 БРВ (669 тысяч сумов, 31 500 тенге примерно).
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