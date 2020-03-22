UFC не стал переносить бой Хабиба и Фергюсона
Мероприятие запланировано на 18 апреля и пройдет в Нью-Йорке.
Фото : КР22 марта 2020, 16:00
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не стал переносить титульный бой дагестанского чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского претендента на титул Тони Фергюсона, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщает пресс-служба организации в Instagram.
Напомним, в различных спортивных СМИ появлялась информация о возможном переносе боя из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Мероприятие запланировано на 18 апреля и пройдет в Нью-Йорке.
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