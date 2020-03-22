UFC не стал переносить бой Хабиба и Фергюсона

Мероприятие запланировано на 18 апреля и пройдет в Нью-Йорке.

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не стал переносить титульный бой дагестанского чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского претендента на титул Тони Фергюсона, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба организации в Instagram.

Напомним, в различных спортивных СМИ появлялась информация о возможном переносе боя из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Мероприятие запланировано на 18 апреля и пройдет в Нью-Йорке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram FOUR WEEKS ???? #UFC249 Публикация от ufc (@ufc) 21 Мар 2020 в 4:03 PDT

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