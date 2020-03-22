Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

UFC не стал переносить бой Хабиба и Фергюсона

Мероприятие запланировано на 18 апреля и пройдет в Нью-Йорке.

Фото : КР22 марта 2020, 16:00

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не стал переносить титульный бой дагестанского чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского претендента на титул Тони Фергюсона, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба организации в Instagram.

Напомним, в различных спортивных СМИ появлялась информация о возможном переносе боя из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Мероприятие запланировано на 18 апреля и пройдет в Нью-Йорке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

FOUR WEEKS ???? #UFC249

Публикация от ufc (@ufc) 21 Мар 2020 в 4:03 PDT


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты