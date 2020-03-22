Казахстан поднялся в рейтинге счастливых стран

Наша страна на 50-м месте.

Казахстан поднялся в рейтинге Всемирного доклада о счастье 2020 (World Happiness Report 2020), передает zakon.kz.

Всемирный доклад о счастье был опубликован 20 марта. Это восьмая редакция знакового исследования, в котором 156 стран оценивают по тому, насколько счастливы их граждане.

Для оценки национального счастья используют шесть факторы: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.

В этом году Доклад особое внимание уделили окружающей среде — социальной, городской и природной. Авторы считают, что прогулка в зеленых зонах делает людей счастливыми.

Четыре из шести факторов представляют собой различные аспекты социальной среды. Они включают в себя кого-то, на кого можно положиться, чувство свободы в принятии ключевых жизненных решений, щедрость и доверие, пишет theworldonly.org.

Как и в прошлом году, рейтинг счастливых стран возглавила Финляндия, на втором месте — Дания. На третье место в этом году вышла Швейцария (поднялась на три строчки). В ТОП-5 также Исландия и Норвегия (3-е место в рейтинге прошлого года). В первой десятке рейтинга счастья лишь одна не европейская страна: на восьмой позиции осталась — Новая Зеландия. Новичком Топ-10 за все время существования рейтинга стал Люксембург.

США расположились на 18-м месте, Германия — на 17-м, а Великобритания и Франция заняли 13-ю и 23-ю строчки соответственно.

Казахстан поднялся в рейтинге на 10 пунктов и занял 50 место. Россия упала на 5 пунктов до 73 места. Беларусь - на 75 месте, Украина - на 123.

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