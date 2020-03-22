Алматинцы устраивают концерты на балконах

Кто-то поет, кто-то играет на домбре, на скрипке.

По примеру Италии жители Алматы не унывают и устраивают представления на балконах, передает zakon.kz.

В городе в связи с карантином отменены массовые гуляния в честь Наурыза. Но это не повод унывать и совсем отказываться от праздничных мероприятий. Алматинцы нашли выход и по примеру Италии дарят соседям приятные моменты, выступая на балконах.

Кто-то поет, кто-то играет на домбре, на скрипке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Алматинцы поют ???????? Публикация от +21 | Almaty | @kris_p_almaty (@kris_p_almaty) 22 Мар 2020 в 2:23 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤❤❤ Публикация от АРМАН ШУРАЕВ (@arman_shorai) 22 Мар 2020 в 4:21 PDT

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