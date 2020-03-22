Алматинцы устраивают концерты на балконах
Кто-то поет, кто-то играет на домбре, на скрипке.
Фото : кадр видео22 марта 2020, 17:57
По примеру Италии жители Алматы не унывают и устраивают представления на балконах, передает zakon.kz.
В городе в связи с карантином отменены массовые гуляния в честь Наурыза. Но это не повод унывать и совсем отказываться от праздничных мероприятий. Алматинцы нашли выход и по примеру Италии дарят соседям приятные моменты, выступая на балконах.
Кто-то поет, кто-то играет на домбре, на скрипке.
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