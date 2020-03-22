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Алматинцы устраивают концерты на балконах

Кто-то поет, кто-то играет на домбре, на скрипке.

Фото : кадр видео22 марта 2020, 17:57

По примеру Италии жители Алматы не унывают и устраивают представления на балконах, передает zakon.kz.

В городе в связи с карантином отменены массовые гуляния в честь Наурыза. Но это не повод унывать и совсем отказываться от праздничных мероприятий. Алматинцы нашли выход и по примеру Италии дарят соседям приятные моменты, выступая на балконах.

Кто-то поет, кто-то играет на домбре, на скрипке.

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Алматинцы поют на карантине ????

Публикация от +21 | Almaty | @kris_p_almaty (@kris_p_almaty) 22 Мар 2020 в 2:29 PDT

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Жк жас канат утром 11:00 опубликуйте маленькая Италия в Алматы...

Публикация от +21 | Almaty | @kris_p_almaty (@kris_p_almaty) 22 Мар 2020 в 2:25 PDT

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Алматинцы поют ????????

Публикация от +21 | Almaty | @kris_p_almaty (@kris_p_almaty) 22 Мар 2020 в 2:23 PDT

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❤❤❤

Публикация от АРМАН ШУРАЕВ (@arman_shorai) 22 Мар 2020 в 4:21 PDT


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