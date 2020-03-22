Мегаполис: 29 дней тишины

Горожане пытаются морально и материально поддерживать друг друга, оказывают помощь людям, нуждающимся в заботе.

Как известно, в настоящее время в целях нераспространения коронавирусной инфекции в стране действует чрезвычайное положение, а Нур-Султане и Алматы введен режим карантина.

Все эти профилактические и противоэпидемиологические меры пришлись на Наурыз – празднику весеннего равноденствия и обновления. Поэтому впервые в своей истории страна празднует пробуждение природы в новом формате: астанчанам рекомендовано оставаться дома и отметить восточный Новый год в кругу семьи, чтобы свести к минимуму распространение вируса.

С полуночи 22 марта въезд и выезд в столицу полностью закрыт. В городе проводятся рейды по проверке соблюдения предпринимателями режима карантина.

Хотя транспортное сообщение со столицей прервано, однако говорить о том, что астанчане из-за вспышки коронавирусной инфекции оказались в духовной изоляции, не приходится. Горожане пытаются морально и материально поддерживать друг друга, оказывают помощь людям, нуждающимся в заботе.

Прекрасным примером духовного единения и сплоченности казахстанцев стал челлендж #Бізбіргеміз, набирающий большую популярность среди народа. "Біз біргеміз", "Мы вместе" – именно под этим слоганом общественные деятели, звезды казахстанской эстрады, знаменитые спортсмены, популярные исполнители и другие мастера своего дела, а также обычные жители публикуют в социальных сетях фотографии и видео, на которых призывают соотечественников сохранять спокойствие, наслаждаться общением в семейном кругу, проводить больше времени с детьми, заняться любимыми делами, освоить азы кулинарного искусства, заняться физкультурой, обучиться онлайн урокам вокала и танцевального искусства.

Вот таким, пусть и незамысловатым, но искренним творчеством казахстанцы призывают друг друга не грустить, быть сильными и терпеливыми, ведь карантин закончится и жизнь войдет в привычное русло.

"Призываем граждан не выходить из дома без особой надобности, соблюдать все меры безопасности", "Держите дом в чистоте, часто мойте руки с мылом, пользуйтесь дезинфицирующими средствами, носите маски", "Казахстанцы, все предпринимаемые меры направлены исключительно на охрану здоровья и жизни наших граждан!", "Празднуем Наурыз мейрамы дома!" публикуют на своих страницах в соцсетях жители нашей большой страны.

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