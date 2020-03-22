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В России зафиксировали еще 61 случай коронавируса

54 случая зарегистрированы в Москве.

Фото : Pixabay22 марта 2020, 19:03

За последние сутки в России обнаружили еще 61 зараженного коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что 54 случая обнаружены в Москве. Всего в РФ зарегистрировано 367 больных коронавирусом.

За последние сутки в России зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции в 6 регионах. Распределение по регионам: Москва - 54 случая, Новгородская область - 1 случай, Кировская область - 2 случая, Архангельская область - 1 случай, Брянская область - 1 случай, Удмуртская Республика - 2 случая, - сообщили в штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией.


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