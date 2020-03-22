Япония приступила к клиническим испытаниям препарата против коронавируса

Его разработали шесть лет назад

В Японии начали клинические испытания лекарства Авиган в качестве средства против пневмонии, вызываемой коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на NHK.

Лекарство было разработано для лечения гриппа шесть лет назад. Однако затем при опытах на животных были обнаружены побочные явления для развития плода.

Китайские врачи обнаружили его эффективность при лечении пневмонии, вызванной новым типом коронавирусной инфекции.

В Японии начали проводить клинические испытания на 80 пациентах, заразившихся новым типом коронавируса, с легкими симптомами и без симптомов.

На данный момент в Японии зафиксирован 1803 заболевших коронавирусом, погибших - 49 человек.

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