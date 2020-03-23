Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы водитель врезался в мачту камер видеонаблюдения и пострадал

Его госпитализировали.

Фото : zakon.kz23 марта 2020, 02:01

В Алматы автомобиль на ровном месте врезался в мачту с камерами видеонаблюдения, передает zakon.kz.

Mazda 626 двигалась по улице Райымбека (на пересечении с улицей Байзакова) в западном направлении и по неизвестным обстоятельствам водитель потерял управление. Авто врезалось в мачту камер видеонаблюдения.

В результате удара авто сильно деформировалось. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшую больницу.

В это время за "Маздой" следовал другой автомобиль, в который полетели осколки. Однако он не получил значимых повреждений и вскоре покинул место ДТП.

Со слов очевидцев, водитель Mazda 626 был пьян.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты