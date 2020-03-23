В Алматы водитель врезался в мачту камер видеонаблюдения и пострадал
Его госпитализировали.
Фото : zakon.kz23 марта 2020, 02:01
В Алматы автомобиль на ровном месте врезался в мачту с камерами видеонаблюдения, передает zakon.kz.
Mazda 626 двигалась по улице Райымбека (на пересечении с улицей Байзакова) в западном направлении и по неизвестным обстоятельствам водитель потерял управление. Авто врезалось в мачту камер видеонаблюдения.
В результате удара авто сильно деформировалось. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшую больницу.
В это время за "Маздой" следовал другой автомобиль, в который полетели осколки. Однако он не получил значимых повреждений и вскоре покинул место ДТП.
Со слов очевидцев, водитель Mazda 626 был пьян.
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