В Алматы водитель врезался в мачту камер видеонаблюдения и пострадал

Его госпитализировали.

В Алматы автомобиль на ровном месте врезался в мачту с камерами видеонаблюдения, передает zakon.kz.

Mazda 626 двигалась по улице Райымбека (на пересечении с улицей Байзакова) в западном направлении и по неизвестным обстоятельствам водитель потерял управление. Авто врезалось в мачту камер видеонаблюдения.

В результате удара авто сильно деформировалось. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшую больницу.

В это время за "Маздой" следовал другой автомобиль, в который полетели осколки. Однако он не получил значимых повреждений и вскоре покинул место ДТП.

Со слов очевидцев, водитель Mazda 626 был пьян.

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